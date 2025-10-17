Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu. Mehmet Nuri Ersoy festivale ilişkin, "Toplam 103 farklı başlıkta gerçekleştirilecek 370 etkinlikte Mardinli hemşehrilerimizi ağırlayacağız." dedi.

Bakan Ersoy, festivalde 16 mekan ve 30 farklı noktada gerçekleştirilecek 370 etkinlikle Mardinlileri buluşturacaklarını açıklayarak 9 gün boyunca 22 konser, 21 sergi, 2 tiyatro oyunu, 1 çocuk oyunu, 5 söyleşi, 7 yetişkin ve 4 çocuk atölyesi, 9 özel etkilik ike 32 çocuk etkinliğinin yer alacağını söyledi.

Ersoy ayrıca gastronominin festivalin vazgeçilmez parçası olduğunu vurgulayarak, “Mardin mutfağının geleneksel lezzetlerini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Bunun için 10 lezzet durağı belirledik.” sözlerini kaydetti.

Festivalide Buray, Bengü, Sagopa Kajmer, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Haluk Levent, Merve Özbey, Murat Boz ve Alişan gibi isimlerin de sahne alacağını belirten Ersoy ahşap oymacılığından ebruya, telkariden taş işlemeciliğine, kumaş boyamadan semâ talimine kadar bu toprakların en özgün değerleri ziyaretçilerimizle buluşacak.” diye konuştu.

Ayrıca, 3'üncü Mardin Film Festivali Telkâri Ödülleri'nin festival kapsamında düzenleneceğini belirten Ersoy, “Çocuk Köyü”nde meddah, orta oyunu, illüzyon gösterileri ve tiyatrolarla çocukların eğlenceli bir kültür alanında buluşacağını ifade etti.