186 yıldır milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatı, kuruluş yıl dönümünü Kahramanmaraş’ta düzenlenen özel bir programla kutladı. Çamlıca Restoran'da düzenlenen etkinliğe şehit ve gazi aileleri ile jandarma personeli katıldı. Duygusal anlara sahne olan buluşma, birlik ve beraberlik mesajlarıyla pekişti.

Yemekte konuşan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, teşkilatın tarihsel köklerine ve bugüne kadar üstlendiği önemli görevlere değindi. Gemalmaz, “Jandarma, 186 yıllık şanlı tarihi boyunca milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuş bir teşkilattır. Bizler de bu güveni daha da pekiştirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışan jandarmanın, hukukun üstünlüğünü esas alarak görev yaptığını vurgulayan Tuğgeneral Gemalmaz, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Program, şehitler için yapılan dualarla sona erdi.