Kahramanmaraşlı Bu Sene Ne Kadar Balık Tüketti? Kahramanmaraşlı Bu Sene Ne Kadar Balık Tüketti?

Programda Dedeoğlu bu geleneksel yameğin lezzet sırrını aksu tv izleyicileri ile paylaşarak bu lezzetin bilinmeyen yönleri hakkında bilgiler verdi.
Programın devamında Gökhan Büyükdereli yapılan lezzetleri tadarak değerlendirdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt