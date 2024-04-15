Programda Dedeoğlu bu geleneksel yameğin lezzet sırrını aksu tv izleyicileri ile paylaşarak bu lezzetin bilinmeyen yönleri hakkında bilgiler verdi.
Programın devamında Gökhan Büyükdereli yapılan lezzetleri tadarak değerlendirdi.
Programda Dedeoğlu bu geleneksel yameğin lezzet sırrını aksu tv izleyicileri ile paylaşarak bu lezzetin bilinmeyen yönleri hakkında bilgiler verdi.
Programın devamında Gökhan Büyükdereli yapılan lezzetleri tadarak değerlendirdi.
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