MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
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Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.
LGS klavuzları 26 Haziran'da açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Klavuzların 26 Haziran Pazartesi günü ilan edileceğini söyledi.