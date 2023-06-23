MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS'nin soruları ve cevap anahtarları yayınlandı LGS'nin soruları ve cevap anahtarları yayınlandı

LGS klavuzları 26 Haziran'da açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Klavuzların 26 Haziran Pazartesi günü ilan edileceğini söyledi.