Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 milyon 10 bin 916 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavın iki oturumu da yapıldı.

LGS çerçevesinde merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleşti.

LGS'DE ARDA GÜLER SORUSU

Yapılan sınavda ise kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler ile ilgili çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu, sosyal medyada gündem oldu.

SORULAN SORU

Arda'nın attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.

Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?

Şık olarak şunlar verildi:

A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

DOĞRU CEVAP B ŞIKKI

Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B şıkkıydı..