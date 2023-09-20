Topçu, yönetmelikte liselerde "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kurma zorunluluğu getirdiklerini belirterek bu komisyonların çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Komisyonlar, bu eğitim öğretim yılı ile beraber okullarda ilk defa zorunlu olarak kurulacak. Komisyonları kurmadaki amacımız, sınıf geçmenin biraz daha zorlaştırılmasına bağlı olarak öğrencilere doğru rehberlik yapabilmek ve zamanında müdahale edebilmek. Komisyonlar, bu yıldan itibaren öğrencilerin her bir yazılı sonrası öğrenme kayıplarıyla ilgili durumlarını analiz edecek, raporlar hazırlayıp idareyi bilgilendirecek. Gerekli durumlarda müdahaleler yapacak. Veli bilgilendirilecek ve öğrencinin sınıf tekrarına düşmesini önlemek için gerekli önlemleri almak için çalışmalar yürütecek. Bu komisyonlar, devamsızlık ve sınıf tekrarına düşme riski taşıyan öğrencilerimize yönelik de tedbir alacak ve veli-öğrenci-yönetim üçlemesi içerisinde hareket edecek."

"Amaç anında müdahale edebilmek"

Topçu, yönetmelikte liselerde "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kurma zorunluluğu getirdiklerini belirterek bu komisyonların çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Komisyonlar, bu eğitim öğretim yılı ile beraber okullarda ilk defa zorunlu olarak kurulacak. Komisyonları kurmadaki amacımız, sınıf geçmenin biraz daha zorlaştırılmasına bağlı olarak öğrencilere doğru rehberlik yapabilmek ve zamanında müdahale edebilmek. Komisyonlar, bu yıldan itibaren öğrencilerin her bir yazılı sonrası öğrenme kayıplarıyla ilgili durumlarını analiz edecek, raporlar hazırlayıp idareyi bilgilendirecek. Gerekli durumlarda müdahaleler yapacak. Veli bilgilendirilecek ve öğrencinin sınıf tekrarına düşmesini önlemek için gerekli önlemleri almak için çalışmalar yürütecek. Bu komisyonlar, devamsızlık ve sınıf tekrarına düşme riski taşıyan öğrencilerimize yönelik de tedbir alacak ve veli-öğrenci-yönetim üçlemesi içerisinde hareket edecek."

Öğrencide sosyal bazı riskler tespit edilmesi halinde alınacak önlemlerin ne olacağının sorulması üzerine Topçu, "Bu durumun yereldeki gözlemcisi ve takipçisi komisyon olacak. Durumun gerektirdiği biçimde idare tedbirini alacak." diye konuştu.

Topçu, birkaç yıldır özellikle 12'nci sınıfların yüksek öğretime hazırlık süreciyle ilgili bakanlığın üst üste her yıl yayınladığı afların bir anlamda teamüle ve bir beklentiye dönüştüğünü dile getirdi.

Dolayısıyla her yıl öğrencilerde af beklentisi oluştuğuna işaret eden Topçu, şöyle devam etti:

"Açık liseye geçişte bahsettiğimiz hususlar burayla da ilgili. Öğrencinin okul ortamında olması, öğretmenlerimizin gözetiminde ve denetiminde olması önemli. Belli dersleri ayrıştırıp diğer dersleri dışarıda tutmak ise eğitimin bütüncüllüğü açısından sakıncalı bir durum. Bakanımız, göreve başladıktan sonra öğrenciyi bütüncül bir eğitim sistemi içerisinde yetiştirme amaçlı bu uygulamanın çok pedagojik ve anlamlı bir uygulama olmadığını defaatle izah etti. Onun için bu sene öğrencilerimiz bu anlamda mağdur olmamak için böyle bir af beklentisi içinde olmamalı."