Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen heyet, gazetecilerin gününü kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı M. Burak Gül, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Gazeteciliğin yalnızca haber aktarmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Gül, basının aynı zamanda kamuoyu ile kurumlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Gül, yaptığı konuşmada, “Basın bizim gözümüz kulağımızdır. Kamuoyunun doğru, hızlı ve tarafsız bilgilendirilmesinde basın mensuplarımızın emeği çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek, yerel basının kentin gelişimi ve toplumsal hafızanın oluşmasındaki rolüne dikkat çekti. Gazetecilerin zor şartlar altında dahi görevlerini büyük bir fedakârlıkla sürdürdüğünü belirten heyet üyeleri, basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Program, günün anısına yapılan iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.