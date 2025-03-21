A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan’ı konuk etti. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. A Milli Takım, Macaristan deplasmanına iki farklı skor avantajıyla gidecek. Milliler, skor avantajını koruyarak A Ligi’ne yükselme hesapları yapıyor. Rövanş mücadelesi Macaristan’In başkenti Budapeşte’dei Puskas Arena’nın ev sahipliğinde oynanacak. Peki Türkiye, A Ligi’ne nasıl yükselir? İşte, milli maçın tarihi ve A Ligi senaryoları…

MACARİSTAN - TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş mücadelesinde ay-yıldızlılar, Macaristan’a konuk olacak.



İki ayaklı play-off turunun ikinci maçı 23 Mart 2025 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

TÜRKİYE, A LİGİ’NE NASIL YÜKSELİR?

Ay-yıldızlılar, ilk maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarırken rövanş mücadelesi öncesinde tur kapısını araladı.



A Milli Takım her türlü skorlara alacağı beraberlik ve galibiyet durumunda A Ligi’ne doğrudan yükselecek. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3… gibi tek farklı mağlubiyet durumunda da benzer şekilde milliler, A Ligi’ne yükselecek.



Macaristan’ın mücadeleyi iki farklı geçmesi durumunda önce uzatmalar ardından eşitlik bozulmadığı takdirde penaltı atışları A Ligi’ne yükselecek takımı belirleyecek.