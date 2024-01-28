AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Kahraman Şehrin Yiğit Evladı Fırat Görgel, seçim çalışmalarına start vermesinin ardından bu alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan adayı Görgel, seçim çalışmaları kapsamında Muhammed Murat Akkurt Gençlik Merkezinde düzenlenen mahalle buluşması ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya gelen Görgel, kent için öncelikli projeleri ve hedefleri hakkında bilgi vererek vatandaşların da sorunlarını dinledi.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel burada yaptığı konuşmada gece gündüz, yağmur çamur dinlemeden milletin hizmetinde olduklarını söyleyerek, vatandaşa hizmet noktasında her zaman teyakkuzda olacaklarını ifade etti.