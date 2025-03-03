Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz olarak eğitim gören yaklaşık bin 400 ortaokul öğrencisine hafta sonu deneme sınavı gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından hafta sonu gerçekleştirilen deneme sınavına yaklaşık bin 400 ortaokul öğrencisi katılarak, eğitim düzeylerini ölçme ve geliştirme fırsatı buldu.

5., 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sınav, öğrencilerin akademik becerilerini değerlendirme ve okul müfredatındaki başarılarını gözden geçirme imkanı sağladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Belediyecilik anlayışıyla eğitim alanında öğrencilere sunduğu destekler, bölgedeki çocukların kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanlarına ulaşmasını amaçlandı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen eğitimler, çocukların bilgi birikimlerini artırırken, sosyal becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunuyor. Öğrencilere yönelik eğitim programlarına ve çeşitli sınavlara olan desteğini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi bölgedeki gençlerin eğitim hayatında başarılı olmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen deneme sınavları, öğrencilere yalnızca bilgi ölçümünde bir geri bildirim sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sınav atmosferine aşina olmalarına yardımcı oluyor. Özellikle 8. sınıf öğrencileri için yaklaşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına bir hazırlık niteliği taşıyan bu denemeler, öğrencilerin eksik oldukları konuları belirlemelerine ve bu alanlarda gelişim sağlamalarına katkıda bulunuyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı eğitim merkezlerinde ücretsiz eğitim gören 5, 6, 7 ve 8 sınıf ortaokul grubundan yaklaşık bin 400 öğrencinin katılım sağladığı deneme sınavı, Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Şehir Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi ve Yeşiltepe Semt Konaklarında gerçekleştirildi. Düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavları, öğrencilerin sınav kaygısı ve sınav heyecanını yenmesi adına büyük önem arz ediyor.