Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından 26-27-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında ‘Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Kesim Kursu’ düzenleneceği duyuruldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayram’ında sıklıkla duyulan olası kurban kesim kazalarının önüne geçmek ve vatandaşlarımıza İslami usullere göre kurban kesimini öğretmek amacıyla ‘Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Kesim Kursu’ gerçekleştirecek.

Düzenlenecek kurs sonucunda katılım sağlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığıonaylı sertifika verilecek.

Kurban ibadetlerini yerine getirirken hem dini kurallara uygun hem de sağlık açısından önem arz eden konulara hâkim olacak şekilde vatandaşların kurban kesmesi adına yapılacak olan kursta, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurban Kesiminin İslamiyet’teki Yeri ve Önemi, Kurban Kesim İşlemi’ gibi konuların işlendiği 20 saat teorik ve uygulamalı eğitimler yer alıyor.

Kurban Kesim Kursu’nda teorik ve uygulamalı olmak üzere eğitimler düzenlenecek. Teorik eğitimler Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) Konferans salonunda icra edilecek.

Kurban Kesim Kursuna katılacak vatandaşlarımız için son başvuru tarihi 23 Mayıs Cuma günü olup, kayıtlar ise Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Kurs Kayıt Bölümünden alınacak.