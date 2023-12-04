Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez yiyeceği tarhana, Kahramanmaraş'ın özgün dokunuşuyla Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Bu gelişme, Kahramanmaraş'ın zengin gastronomik kültürünü uluslararası platformda daha da öne çıkarmış durumda. Böylece Çağlayancerit Cevizi’nin ardından şehrin Avrupa Birliği tescilli ikinci ürünü oldu.

Tarhananın üretiminde kullanılan özel yöntemler, yerel malzemeler ve bölgesel iklimin etkisiyle ortaya çıkan benzersiz lezzet, AB tarafından takdir edilerek coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Bu tescil, Kahramanmaraş Tarhanası'nın sadece bu bölgede üretilen eşsiz bir ürün olduğunu ve kalitesinin uluslararası standartları karşıladığını belgeler nitelikte.

Konuyla ilgili Gazetecilere açıklamalarda bulunan ve göreve geldiği ilk günden beri Kahraman şehrin her değerini gelecek nesillere aktarma çabası içerisinde olan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Şehrimizin halkı bu işin arkasında durdu, Elhamdülillah Avrupa ‘dan da Maraş tarhanamızın tescilini yaptırdık. İfadelerini kullandı.

Ardından Maraş Tarhanasının ne denli önemli bir yiyecek olduğundan bahseden Başkan Narlı, kendi evinde de vazgeçilmez yiyeceğinin tarhana olduğunu belirtti.