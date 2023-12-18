TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün yine eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmacılar bıldırcın ve börülce konseptli bir yemek yaptı.

Gece sonunda ise elenen isim, şeflerin oylarıyla açıklandı.

Esra ve Dilara kozlarını paylaştı

Barbaros ilk etabı birinci olarak bitirirken Esra, Batuhan ve Dilara son 3 arasına kaldı.

Batuhan'ın da potadan çıkmasıyla birlikte Esra ve Dilara ikinci turda yeniden kozlarını paylaştı.

Sevilen yarışma programında şeflerden en az oyu alarak elenen isim ise Dilara oldu.



Dilara elendi

Yarışmaya dokuzuncu olarak veda eden Dilara, yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum."