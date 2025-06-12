TV8’in büyük ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonu için geri sayıma geçti. Jüri koltuğunda usta şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu programın 2025-2026 sezonu, yine ekranlara damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Yemek tutkunlarının heyecanla beklediği yarışmada, el lezzetine güvenen yarışmacılar mutfağa girerek şampiyonluk için ter dökecek. Peki, MasterChef Türkiye 2025 yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

MasterChef 2025 Ne Zaman Başlıyor?

MasterChef Türkiye yeni sezonu, 14 Haziran 2025 Cumartesi akşamı saat 20:00’de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ön eleme turlarıyla başlayacak olan sezonda, binlerce başvuru arasından seçilen yarışmacılar büyük ödül ve şampiyonluk kupası için kıyasıya mücadele verecek.

MasterChef Türkiye 2024 Şampiyonu Kimdi?

Geçtiğimiz sezonda MasterChef’te finale kalan dört isim Eda, Semih, Kerem ve Onur olmuştu. Büyük finale kalmayı başaran iki isim Onur ve Kerem arasındaki çekişmeli mücadele sonrası şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu.

MasterChef Türkiye Jüri ve Sunucuları Kimler?

Sunucu: Acun Ilıcalı

Jüri Üyeleri: Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Somer Sivrioğlu



Yarışma boyunca jüri üyeleri hem yetenekli aşçıları değerlendirecek hem de mutfak teknikleri ve yaratıcı tariflerle izleyiciye ilham verecek.