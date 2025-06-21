TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2025, ön eleme bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın 20 Haziran 2025 tarihli yeni bölümünde ise beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

Şefler Arasında Şeflik Tartışması

Yarışmaya katılan bir adayın, meslekte beşinci yılı olmasına rağmen kendini “mutfak şefi” olarak tanıtması stüdyoda tartışma başlattı. Şef Somer Sivrioğlu, dünyada bu tanımın geçerli olduğunu savunarak yarışmacıya destek çıktı.

Ancak Mehmet Yalçınkaya, bu tanıma itiraz ederek “mutfak sorumlusu” ifadesinin daha uygun olacağını belirtti. Bu yorum üzerine stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

“Sen Doğrusun, Hep Doğru Sensin!”

Somer Şef, Yalçınkaya’nın ısrarcı tavrına tepki göstererek, “Sen doğrusun, hep doğru sensin” sözleriyle sitemde bulundu. Mehmet Yalçınkaya ise, “Doğru değilim ya, tartışıyoruz burada, kötü bir şey yok” diyerek tartışmayı yumuşatmaya çalıştı.

İkilinin arasında yaşanan bu diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler arasında da ikiye bölünme yaşandı. Kimi kullanıcılar Somer Şef'i desteklerken, kimileri Mehmet Şef’in görüşüne katıldı.

MasterChef’te Nazar Değdi!

Genellikle uyum içinde çalışan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna arasında bu kez nazara inanacak bir tartışma yaşandı. MasterChef Türkiye’nin ön eleme heyecanı sürerken, bu gerilimli anlar yeni bölümlerde neler yaşanacağının da habercisi oldu.