Bağımsız Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve Bağımsız Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti grup toplantısında partiye katıldı. Bu katılımlarla birlikte AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 272’den 275’e yükseldi.

AK Parti’ye Katılımlar Meclis Dengelerini Değiştirdi

Gelecek Partisi’nden 19 Temmuz’da istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP’den 9 Aralık’ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve 5 Ocak’ta partisinden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’nun AK Parti’ye geçmesi, Meclis aritmetiğinde önemli bir değişikliğe yol açtı.

Bu gelişmeyle birlikte CHP’nin milletvekili sayısı 138’e, Yeni Yol Partisi’nin milletvekili sayısı ise 20’ye geriledi. Aynı zamanda bağımsız milletvekili sayısı da 9’a düştü.

TBMM’de Toplam Milletvekili Sayısı 592 Oldu

Son dönemde yaşanan vefatlar, istifalar ve milletvekilliğinin düşmesi kararları nedeniyle TBMM’deki toplam milletvekili sayısı 600’den 592’ye indi. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesi ve bazı milletvekillerinin bakanlık ya da belediye başkanlığı görevlerine atanması bu düşüşte etkili oldu.

TBMM’de Güncel Sandalye Dağılımı

Partilere göre TBMM’deki yeni sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 275

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 138

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 9

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti (DSP): 1

Demokrat Parti: 1

Toplam milletvekili sayısı: 592

Son katılımlarla birlikte AK Parti, Meclis’teki en yüksek sandalye sayısına sahip parti konumunu güçlendirirken, TBMM’deki siyasi tablo da yeni dengelerle şekillenmiş oldu.