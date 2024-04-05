Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Olarak Seçilen Fırat Görgel'in Mazbatasını Almasının Ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Olan Mehmet Beşen, Yapmış Olduğu Açıklamada Yeni Döneme İlişkin Önemli Değerlendirmelerde Bulundu.

Başkan Görgel'in Başarılı İşlere İmza Atacağına İnandığını Belirten Beşen, Şehrin Geleceği İçin Birlikte Çalışacaklarını İfade Etti.

Yeni Dönemin Şehre Hayırlı Olmasını Dileyen Beşen, Şehrin Gelişimi Ve Refahı İçin Ellerinden Geleni Yapacaklarını Söyledi.

Belediye Meclisi Olarak Yeni Başkanlarıyla Birlikte Şehrin Sorunlarına Çözüm Bulmak İçin İş Birliği İçinde Olacaklarını Vurgulayan Beşen, Şehrin Her Kesimini Kucaklayacak Ve Ortak Akılla Hareket Edeceklerini Belirtti.

Beşen'in Açıklamaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in Yeni Dönemde Şehre Yapacağı Hizmetler İçin Umut Verici Bir İş Birliği Mesajı Niteliğinde Oldu.