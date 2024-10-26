Kahramanmaraş’ta Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Kahramanmaraş Şubesi, 4. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Şube Başkanı Mehmet Kaplan yeniden başkanlık görevine devam ederken, toplantıya DİVA-SEN Genel Başkanı Osman TAŞCI, Genel Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aydın, Kahramanmaraş Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve diğer yönetim üyeleri de katıldı.

DİVA-SEN, Diyanet ve Vakıf çalışanlarının hak ve çıkarlarını savunan bir sendika olarak, üyelerinin sorunlarını gündeme taşıyor ve çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyor. Bu amaçla, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin adil bir şekilde artırılması ve personel haklarının korunması gibi konularda çalışmalar yapıyor. Özellikle, din görevlilerinin özerk bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayan sendika, fazla mesai ücretleri gibi konularda merkezi yönetimle temaslarını sürdürüyor. Ayrıca, uzakta görevlendirilen çalışanların aile bütünlüğü ve sosyal koşulları gözetilerek mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirtiyor.

DİVA-SEN’in bu yönde attığı adımlar, özellikle yerel yönetimlerle yapılan toplantılarla daha da ileri taşınarak, din görevlilerinin çalışma şartlarının daha iyi bir seviyeye getirilmesini hedefliyor.