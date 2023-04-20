Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bayramın birinci gününde kıyı Ege, Batı Akdeniz'in kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı hariç yurdun tamamında yağış beklendiğini söyledi.

Şahbaz, Ramazan Bayramı'ndaki hava tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin alçak basınç ve cephesel sistemin etkisi altında olduğunu, batı kesimlerde de yerdeki ısınma ile yağış görüldüğünü belirten Şahbaz, arife günü yurdun tamamında yağış görüleceğini kaydetti.

- Deprem bölgesi bayramda yer yer yağışlı

Bayramın birinci günü deprem bölgesi Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde ve Malatya'da sağanak beklendiğini, diğer şehirlerde yağış beklenmediğini belirten Şahbaz, bayramın diğer günlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bayramın ikinci günü cumartesi Osmaniye, Adana'nın kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısında yağışlar var. Deprem bölgesinin geri kalanında yağış beklemiyoruz, sabah parçalı bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu olacak. Bayramın üçüncü günü ise yine Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve kuzeyi Kahramanmaraş'ın tamamı, Adıyaman, Elazığ, Malatya çevreleri ve Diyarbakır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz."