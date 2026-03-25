Ege’de Fırtına Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın yarın itibarıyla etkisini artırması bekleniyor.

Kuzey Ege’de rüzgarın, günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yani saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege’de De Etkili Olacak

Fırtına sadece Kuzey Ege ile sınırlı kalmayacak. Güney Ege’nin kuzey kesimleri ve açıklarında da benzer şekilde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Doğu’da Kuvvetli Yağış Ve Kar Uyarısı

Meteoroloji’nin bir diğer kritik uyarısı ise Doğu Anadolu için geldi.

Hakkari genelinde ve Şırnak’ın doğu kesimlerinde yağışların etkisini artıracağı bildirildi. Yağışların başlangıçta yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı, ilerleyen saatlerde ise yüksek kesimlerde yoğun kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Bekleniyor

1800 metre ve üzerindeki rakımlarda kar yağışının kuvvetli, yer yer ise yoğun olacağı belirtiliyor. Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında, bazı bölgelerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

Sel, Buzlanma Ve Ulaşım Uyarısı

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Alçak kesimlerde sel ve su baskını riski bulunurken, yüksek bölgelerde ise tipi, buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.