Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi’nde bulunan boş bir ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, metruk bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın anında büyük korku yaşayan mahalle sakinleri, uzun süredir kullanılmayan ve harabe durumda olan binaların tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililerden bu tür yapılarla ilgili önlem alınmasını istedi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.