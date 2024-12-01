Deprem sonrası şehrin ekonomisini canlandırmak amacıyla düzenlenen buluşmada, kadın girişimciliğinin rolü ve bu alanda atılacak adımlar detaylıca ele alındı.

Pazar sabahı düzenlenen toplantıda, Başkan Betül Zabun Kenger, Kadın Girişimciler Kurulu’nun yürüttüğü projelerle ilgili Milletvekili Karakoç Dora’ya bilgi verdi. Toplantıda, kadınların ekonomik hayatta daha etkin yer alabilmeleri için yapılması gerekenler ve girişimciliği artırmaya yönelik stratejiler tartışıldı.

Toplantı, şehrin yeniden yapılanma sürecinde kadın girişimcilerin aktif katkı sağlayabileceğini vurgularken, iş birliğini geliştirecek yeni projelerin planlanması açısından önemli bir adım oldu. Kadınların ekonomik toparlanmadaki rolünün güçlendirilmesi için alınan kararlar, şehirde umut ve dayanışmayı pekiştirdi.