Şehrin kültürel mirasları arasında yer alan tarihi konakta yapılan görüşmede, yapının geleceği ve turizme kazandırılması için atılacak adımlar ele alındı. Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Milletvekili Köksal, “Kahramanmaraş’ımızın turizmine değer katacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretin ardından Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Dr. Tuba Köksal, şehirde devam eden konak restorasyonlarına da dikkat çekerek, bu projelerin hem kültürel mirasın korunmasına hem de turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.