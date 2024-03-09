TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişci esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Tarihi Kapalı çarşı’da beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Kirişci, esnaflara hayırlı işler diledi, vatandaşlarla hasbihal etti.

AK Parti olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Milletvekili Kirişci, Aksu Haber yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.