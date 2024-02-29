TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş'a DSİ 20. Bölge Müdürlüğü'ne kazandırılacak projenin imza sözleşmesini duyurdu.



Yapılan açıklamaya göre, 18 bin 150 metrekarelik bir inşaat alanı üzerine kurulacak olan bu proje, idari bina, eğitim binası ve merkez atölyelerden oluşan beş hizmet binasını içerecek.

Toplam değeri 690 milyon TL'yi bulan bu önemli yatırım, bölgenin altyapısını güçlendirerek, su kaynakları yönetimi ve tarımsal sulama sistemleri gibi kritik hizmetlerin sağlanmasına olanak tanınacak.