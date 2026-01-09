Başvuru Takvimi Açıklandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular 20–27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Adaylar başvurularını, akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle gerçekleştirecek. Başvuru süreci 27 Ocak Salı günü saat 16.00’da sona erecek.

Taban puan 50 olarak belirlendi

Hazırlık eğitimine başvuracak adayların, ilgili alan için 2025 MEB-AGS’den en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak. Başvurular yalnızca duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Süresi içinde tamamlanmayan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

10 bin öğretmen adayı alınacak

Milli Eğitim Akademisi’nde uygulanacak hazırlık eğitimi için toplam 10 bin öğretmen adayı kontenjanı ayrıldı. Branşlara göre en fazla kontenjan ayrılan ilk beş alan şöyle sıralandı:

Sınıf Öğretmenliği: 2 bin 816

Özel Eğitim Öğretmenliği: bin 798

İngilizce Öğretmenliği: 801

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762

Okul Öncesi Öğretmenliği: 653

Asil ve yedek adaylar belirlenecek

Alanlar bazında MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her branş için kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısının en fazla yüzde 10’u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda ise adaylar bilgisayar kurası ile seçilecek. Yedek listede yer almak, kazanılmış hak anlamına gelmeyecek.

Sonuçlar 30 Ocak’ta açıklanacak

Başvurular, adayların seçtiği il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanırken, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Süresi içinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.

Hazırlık eğitimine alınacak asil ve yedek aday listeleri, 30 Ocak 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine dair tüm duyurular ise personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr üzerinden takip edilebilecek.