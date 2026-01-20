Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Milli Eğitim Akademisi, öğretmen yetiştirme sürecinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Akademide eğitim alacak 10 bin öğretmen adayı için başvuru takvimi netleşti.

Akademiye kabul edilecek adaylar, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları esas alınarak belirlenecek. Hazırlık eğitimine yönelik kontenjanlar branş bazında daha önce ilan edilmişti.

Başvurular Tamamen Dijital Ortamda

Adaylar, başvurularını akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden, e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak gerçekleştirecek.

Başvuru süresi 27 Ocak saat 16.00’da sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan ya da eksik bırakılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru Şartları Neler?

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine başvurmak isteyen adayların:

2025 MEB-AGS ’den başvuracakları alan için en az 50 puan almış olmaları,

Yalnızca duyuruda belirtilen öğretmenlik alanları ve kontenjanlar kapsamında başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvurular, adayların tercih ettiği il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda incelenecek. Onaylanan ya da reddedilen başvuruların takibi adayların sorumluluğunda olacak.

Asıl ve Yedek Listeler Nasıl Oluşturulacak?

Her öğretmenlik alanı için:

Kontenjan sayısı kadar asıl aday ,

Asıl aday sayısının yüzde 10’una kadar yedek aday belirlenecek.

Sıralama, MEB-AGS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Eşit puan durumunda adaylar bilgisayar kurası ile belirlenecek. Yedek listede yer almak herhangi bir kazanılmış hak anlamına gelmeyecek.

Branşlara Göre Kontenjan Dağılımı

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayının branşlara göre dağılımı şöyle:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816

Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798

İngilizce Öğretmenliği: 801

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762

Okul Öncesi Öğretmenliği: 653

Sonuçlar 30 Ocak’ta Açıklanacak

Hazırlık eğitimine katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar,

📌 30 Ocak’ta personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Süresi içinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine, puan sıralamasına göre yedek adaylar çağrılacak. Eğitim merkezlerine yerleştirmeler, adayların puanları ve tercihleri dikkate alınarak yapılacak.