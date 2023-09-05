Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Ekim ayı sonunda branş bazlı öğretmen alım takvimi yayımlanacağı bilgisini veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kesin rakam söylemek mümkün değil. Her okulda normlara göre tespit ediyoruz. Öğretmen ihtiyaç rakamımızı sürekli güncelliyoruz. Ama tahmini bir rakamla 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. 68 bin öğretmenle ilgili olarak bu yılın başına yetiştirebilseydik yetiştirirdik ama bahar dönemine kaldı. Ekim ayında ilan edip Şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz.

