Olayın perde arkası

Skorer'de yer alan habere göre; Bulgaristan maçı öncesinde, Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından açıklanan 23 kişilik maç kadrosunda yer almayan Berke Özer, cezalı Barış Alper Yılmaz ile birlikte tribünde oturdu. Kadroda yer alan üç kaleci arasında bulunmayan genç futbolcu, bu duruma içerledi.

Sofya dönüşünde saat 04.00 civarında Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri’ne giren ay-yıldızlı kafilede bulunan milli kaleci, yaklaşık 15 dakika sonra, kimsenin haberi olmadan buradan ayrıldı. Güvenlik hemen bu durumu ay-yıldızlı ekibin yöneticilerine bildirdi.

Berke Özer’in A Milli Takımı’ndan ayrılığından, 2 kaleci antrenörünün de haberi olmadığı ortaya çıktı. Sabaha karşı gerçekleşen bu durumdan ay-yıldızlı futbolcuların da kahvaltıda bilgisi oldu. Bu sezon Fransa’da Lille forması giyen başarılı kalecinin sadece iki antrenöre, “Ben ayrıldım. Hakkınızı helal edin” mesajı gönderdiği öğrenildi. Berke’nin ayrılığının ardından A Milli Takım teknik heyeti, hemen bir çalışma içerisine girdi. Kırmızı-beyazlılar, Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer’i Gürcistan maçının kafilesine dahil etti.

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Berke Özer’in kimsenin izni olmadan kamptan ayrıldığını belirterek, “Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

Berke Özer'in açıklaması

Kaleci Berke Özer, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kamptan izinsiz ayrılmadığını belirtti:

"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı. Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurtdışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da "teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni" dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım."

2 aydan 1 yıla kadar men cezası

Berke Özer’in, Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan, “Milli müsabakaya katılmamak” maddesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edileceği ifade edildi. Maddede, “Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır” ifadesi yer alıyor. Özer, buradan ceza alıp da Türkiye Futbol Federasyonu bunu FIFA’ya iletirse, bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmayacağına karar verecek.