Dört sanığın bir arada ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada sanık avukatlarının, sanıklar için "kaynaştırma raporu" iddiası, duruşma salonunda tansiyonu yükseltti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından düzenlenen ve sanık dosyasına sunulan belge, bazı kamuoyunda yanlış anlaşıldığı gibi bir "engelli raporu" değil, sanığın ilkokul döneminde aldığı bir kaynaştırma raporudur.

Gazeteci İhsan Yalçın’ın açıklamasına göre, söz konusu rapor, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ya da özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için verilen, eğitim destek amaçlı bir belgedir. Bu tür raporlar, öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca sınıf geçmelerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Mahkeme heyeti bu talep üzerine tepkilerle karşılaşırken, çapraz sorgu sırasında sanıklardan bazıları, acılı anne Yasemin Minguzzi’nin üzerine yürümeye kalkıştı. Yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik güçleri araya girdi, mahkeme salonunda kısa süreli arbede yaşandı. Olaylar kontrolden çıkmadan mahkeme heyeti duruşmaya ara verme kararı aldı. Gözyaşları içinde kalan anne Yasemin Minguzzi'nin fenalaştığı ve duruşma salonunu terk etmek zorunda kaldığı görüldü.

Duruşmayı izlemeye ve acılı aileye destek olmaya gelenler ise sanık avukatlarına tepki gösterdi. Yaşananlar, adalet arayışının sürdüğü bu davada gerilimin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.