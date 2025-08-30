Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Karaziyaret Kavşağı’nda yaşandı. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil, aynı istikamette seyir eden motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü S.T., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan B.B. ise kazada yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kazanın güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirtildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.