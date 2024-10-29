İşçi Koruma Hakları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 21 ilde yürüttüğü faaliyetlerle işçi haklarını savunmaya ve sosyal dayanışmayı artırmaya devam ediyor. Derneğin Kahramanmaraş şubesinde düzenlenen Genel Başkanlık devir teslim töreninde, Muttalip Akkuş Genel Başkanlık görevini devralarak mazbatasını aldı.

Törende ayrıca derneğin il ve ilçe başkanlıklarında yapılan yeni atamalar da kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda, il ve ilçelerdeki başkanlık görevlerine atanan kişilerin mazbataları takdim edildi. Dernek Üyeleri ve davetlilerin katılımı ile düzenlenen törende, işçi haklarının daha güçlü bir şekilde savunulması ve sosyal dayanışmayı güçlendirme amacı vurgulandı.