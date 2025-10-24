NBA dünyasında büyük bir skandal patlak verdi. Miami Heat oyuncusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups, ABD Savcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve poker dolandırıcılığı operasyonunda yer almakla suçlanıyor.

Savcılara göre, Terry Rozier 2023 Şubat ile 2024 Mart arasında oynanan yedi NBA maçında bahis manipülasyonu yaptı. Rozier’in, Charlotte Hornets formasıyla çıktığı bir maçta sakatlık numarası yaparak erken oyundan çıktığı ve bu durumu önceden arkadaşına haber verdiği iddia ediliyor. Arkadaşının, bu bilgiyle 200 bin doların üzerinde bahis oynadığı öne sürüldü.

Diğer yandan, Chauncey Billups’ın ise mafya destekli bir poker dolandırıcılığı ağına karıştığı iddia edildi. Savcılık, operasyonun devam ettiğini ve yeni isimlerin de soruşturma kapsamında olabileceğini belirtti.

Rozier’in avukatı James Trusty, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, “Terry kumarbaz değil, ancak bu davayla mücadele etmekten çekinmiyor. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Savcılık tarafından hazırlanan ikinci iddianame, Bonanno, Genovese ve Gambino suç aileleriyle bağlantılı hileli poker oyunlarına ilişkin detayları ortaya koydu.

Bu davada 31 kişi hakkında suçlama yöneltildi. Sanıklar arasında, Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups ve eski NBA oyuncusu Damon Jones da yer alıyor.

Savcılara göre, şüpheliler kurbanlarını ünlü sporcularla poker oynamaya davet ederek masalara oturtuyor ancak bu oyunlarda hileli düzenekler kullanılıyor. Kartların işaretlenmesi, özel kontakt lensler, hileli gözlükler ve hatta X-ray özellikli poker masaları ile oyunların sonucu önceden tespit ediliyor.

FBI yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mafya bağlantılı yasa dışı kumar ağlarını sona erdirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.