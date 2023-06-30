Son olarak ‘Yasak Elma’ dizisi ile izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade’nin, ‘Üç Kuruş’ dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü kutladığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

“SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM”

Cavadzade, paylaşımlarının altına şu notu düştü:

“Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim… Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi. (Son kare farklılıklarımıza rağmen nasıl da ortak dil bulabildiğimize dair…)”

“KISKANANLAR ÇATLASIN”

Kaygılaroğlu da Cavadzade’nin paylaşımlarına “Seni seviyorum Nesrin” yorumunu attı.

Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Cavadzade, Instagram hesabından bir paylaşım daha yaparak, “Haters gonna hate” (Kıskananlar çatlasın) yazdı.