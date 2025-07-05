Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Bu idmanda ise son 2 sezonu kiralık olarak Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo da yer aldı.

Yeni sezona Galatasaray'la başlayan Zaniolo, çarpıcı bir harekete imza attı.

GERİ YÜKLEDİ

Takımdan ayrı kaldığı sürede sosyal medya hesabındaki Galatasaray paylaşımlarını kaldıran İtalyan futbolcu, kararından geri döndü.

Hücum oyuncusunun sarı-kırmızılı takımla ilgili yaptığı paylaşımları geri yüklemesi gündem oldu.