Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremler nedeniyle ertelenen nikahlar hız kazandı.

6 Şubat'taki depremler, yeni evlenecek çiftlerin düğün törenlerini de etkiledi, birçok çift nikahlarını ertelemek zorunda kaldı.

Ertelenen evliliklerin nikahlarının yeniden kıyıldığı kentte, Atatürk Parkı içerisindeki Oniki Şubat Nikah Salonu'nda işlemler hız kazanırken nikah salonunda da yoğunluk oluşmaya başladı.

Evlendirme memuru Cafer Aras, depremden dolayı ertelenen nikahların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden kıyılmaya başladığını söyledi.

Büyük bir deprem felaketi yaşandığını ve depremde mesai arkadaşlarını da kaybettiklerini belirten Aras, deprem öncesi verdikleri randevuları yeniden güncelleyerek nikahlara kaldıkları yerden devam ettiklerini anlattı.

Nikahları kıyılan damat Onur Akkurt da depremde büyük bir felaket yaşadıklarını, yakınlarını kaybettiklerini belirterek, 2 Mart'taki nikah törenlerini 3 Mayıs'a ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.



