Kentte yakınlarını kaybeden çiftçiler, bir yandan depremin yaralarını sararken bir yandan da üretim faaliyetlerine devam ediyor.

Kış aylarındaki kuraklık nedeniyle ürünleri için endişe duyan depremzede çiftçiler, nisan yağışlarıyla rahat bir nefes aldı.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Özellikle buğdayların dane dönemine geçtiği anda gelen yağışın yüksek verim açısından önemine işaret etti.

Çetinkaya, "Buğdayların tam gelişim dönemindeyiz. Yağışlar çok güzel geldi. Bunun yanında mısır ekimleri gerçekleşti. Diğer yandan arpa, Maraş biberi ve şeker pancarı gibi birçok önemli ürüne bu yağışlar ciddi anlamda faydalı oldu. Yağışlar ekili arazilere can suyu oldu." dedi.

