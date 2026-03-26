Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak hedefi doğrultusunda çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Nurhak’ta yapımı tamamlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete alındı. Toplam 205 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesis, Nurhak’ın Eskiköy Mahallesi’nde modern altyapı standartlarına uygun şekilde inşa edildi. Bölgenin uzun vadeli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projelendirilen tesis, ileri teknoloji sistemleriyle atıksu yönetiminde önemli bir dönüşüm sağlıyor.

Gelişmiş Arıtma Teknolojisiyle Doğaya Saygılı Sistem

Son teknoloji ile donatılan tesis, atıksuların ileri biyolojik arıtma yöntemleriyle temizlenmesini sağlayarak çevreye zarar vermeden doğaya yeniden kazandırılmasını mümkün kılıyor. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanan sistemde, atıksu hem fiziksel hem de biyolojik arıtma aşamalarından geçirilerek ileri arıtma üniteleriyle yüksek standartlarda temizleniyor. Yaklaşık 8 bin 300 kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip olan tesis, günlük ortalama 972 metreküp atıksuyu arıtabiliyor. Yıllık bazda ise yaklaşık 355 bin metreküp atıksuyun arıtılması hedefleniyor. Bu kapasiteyle tesis, Nurhak’ın mevcut ihtiyacını karşılarken gelecekteki nüfus artışına da cevap verebilecek şekilde planlandı.

Modern Ünitelerle Donatıldı

Nurhak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi; baca içi paket terfi merkezi, ızgara sistemleri, giriş-çıkış debimetre yapıları, kum ve yağ tutucu ünitesi, bio fosfor havuzu, havalandırma havuzu, çökeltme havuzu, geri devir terfi merkezi, köpük haznesi, mikro disk filtre ve klor dezenfeksiyon ünitesi gibi birçok ileri arıtma bileşenini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca tesiste idari bina, dekantör binası ve blower binası da yer alıyor.

Atıksular Arıtılarak Güvenli Şekilde Deşarj Ediliyor

Tesiste arıtılan atıksular, çevre mevzuatına uygun şekilde Fırat-Dicle Havzası’na bağlı Göksu Çayı’na güvenli olarak deşarj ediliyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de bölgedeki su kaynaklarının ve ekosistemin korunmasına önemli katkı sağlanıyor.

Arıtılmış Su Tarıma Kazandırılacak

Tesisin en önemli kazanımlarından biri ise arıtılmış suyun yeniden kullanımı noktasında yürütülen çalışmalar oldu. Dezenfeksiyon sisteminden geçirilerek ileri düzeyde arıtılan atıksuyun tarımsal sulamada kullanılabilmesi için gerekli süreçler devam ediyor. Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte su kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacak, özellikle kuraklık riski taşıyan bölgelerde tarımsal üretime önemli destek sunulacak.

“Nurhak’ı Koruyor, Çevre Kirliliğinin Önüne Geçiyoruz”

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin Nurhak’a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizi sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin gerekliliklerini de gözeterek planlıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Nurhak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz, çevreye duyarlı belediyecilik vizyonumuzun önemli bir yansıması. 205 Milyon TL’lik bu yatırım sayesinde ilçemizin atıksu altyapısını modern bir yapıya kavuştururken, doğal kaynaklarımızın korunmasına da güçlü bir katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Arıtma tesisinin sadece bir altyapı yatırımı olmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir çevre politikalarının önemli bir parçası olduğunu belirten Görgel, “Son teknoloji sistemlerle donatılan tesisimizde atıksular ileri biyolojik arıtma süreçlerinden geçirilerek doğaya zarar vermeden deşarj ediliyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de Göksu Çayı başta olmak üzere bölgedeki su ekosistemini koruma altına alıyoruz” dedi. Su kaynaklarının verimli kullanımına da dikkat çeken Başkan Görgel, “Arıtılan suyun tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu dönemlerde üreticilerimize önemli bir destek sağlamış olacağız. Çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.