Kahramanmaraş merkezli depremlerde 850 haneden 307'si hasar gören veya yıkılan Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi'nde ticari hayatın canlandırılması için konteyner dükkanların kurulumuna başlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden, Nurhak ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Tatlar Mahallesi de etkilendi.

Konaklama sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırılan mahallede ticari hayatın normale dönmesi ve vatandaşların acil ihtiyaç malzemelerine daha hızlı ulaşabilmesi için iş yeri ve dükkanlar faaliyete geçmeye başladı.

İlk etapta getirilen 4 konteyner dükkan, kurulum işlemlerinin tamamlanması, elektrik ve su tesisatlarının bağlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tatlar Mahallesi Muhtarı Kamil Gürlek, mahalledeki binaların neredeyse yarısının yıkıldığını veya hasar gördüğünü söyledi.



