PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödül öncesi Cem Yılmaz ile muhabirlerin röportaj yaptığı esnada araya giren sanatçı Zerrin Özer, komedyene selam verdikten sonra sitem etti.

Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, muhabirleri Yılmaz’a şikayet etti. Özer, “Ben bir şey söylemek istiyorum. Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız” diye bağırdı.

Araya giren muhabirler bir yanlışlık olduğunu kendisiyle röportaj yapıldığını söylese de Özer’in siniri geçmedi.

Cem Yılmaz da o anlarda neye uğradığı şaşırdı.