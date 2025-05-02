Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Özel Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı eğitimli köpek Gölge minik öğrencilere unutulmaz bir gösteri sundu.

Çocuklar, yetenekli köpeğin sergilediği hareketleri büyük bir heyecanla izlerken, can dostlarını sevmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Terapi köpeklerinin çocukların psikososyal davranışlarında gelişmeler, kaygının azalması, öz saygının ve motivasyonun artması gibi birçok alanda katkı sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırabilir ve okuma gibi öğrenme çıktılarında kazanımlara katkıda bulunmalarını sağlaması hedeflendi.

MUHAMMET KILIÇSALLAYAN – ONİKİŞUBAT BEL. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

HASAN HÜSEYİN ÇETİNAY – ÖZEL ŞEHİT HAKAN AKDERE GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRÜ