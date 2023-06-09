Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de şampiyonlukla tamamlanan sezona ve yeni sezonun kadro çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tivibu Spor'da konuşan başarılı çalıştırıcı, transfer çalışmalarında gündemlerindeki birçok isme net bir şekilde değindi.

RESMEN AÇIKLANDI!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde seri başı mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde seri başı mı?

Şu an öne çıkan duygunun mutluluk mu yorgunluk mu olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayarak başlayan Buruk, "Tatlı bir yorgunluk yani. Mutluluktan, eğlenceden dinlenmeye geçen ama o arada kafanızda hem geçmişi yaşadığınız hem de bir sonraki sezonu yaşadığınız... Biliyorsunuz sezon bitti, bizde transfer başlıyor. Hatta sezon bitmeden başladı. Bir yandan da kadroda onu nasıl tutacağız, öbürünü nasıl tutacağız, öbür tarafta ne yapacağız, kim gelecek, kim gidecek? Hocaların işi zor. Futbolcu gibi değil. Futbolcuyken tatil olduğu gibi gidip tatilimize başlıyorduk ama teknik adamlıkta hem sene içerisindeki mesainiz çok fazla hem de tatiliniz yine az" dedi.

Okan Buruktan transfer açıklaması Galatasaray taraftarı için Tielemans ateşini yaktı...

Oyuncu olarak yaşadığı şampiyonlukların üzerine teknik adam olarak bunu yaşaması üzerine düşünceleri ve aradaki farklara ilişkin soruyu cevaplandıran Buruk, "Oyuncu olarak yaşamak başka bir şey, teknik adam olarak da yaşamak başka bir şey. Yani teknik adamlıkta böyle biraz daha gurur duyuyorsunuz. Sanki kendi eserinizmiş gibi... Çünkü teknik adamlıkta kötü gitti mi sizden biliyorlar ya iyi gidince siz kendinizden biliyorsunuz bu sefer. İyide her zaman biliyorsunuz çok fazla paylaşan olur. Maçı aynı koltukta seyreden bile der ki yani şampiyonlukta benim payım var hep o koltukta oturdum. Ama kötü gidişte hep teknik direktörler suçludur. Hep o hata yapmıştır, takımı iyi hazırlamamıştır, yanlış değiştirmiştir falan... O yüzden de iyi gidip şampiyon olduğunuzda daha gururlu oluyorsunuz. Bu, elbette benim eserim değil ama o mutluluk, takımın başında olan, o takımı oluşturan, inşa eden, onun başında olan, onunla antrenman yapan, yöneten en sorumlu kişi benim. Aslında birçok kişi bunu yapıyoruz. Ben, tek başına yapmıyorum. Ekibimle beraberim, oyuncularım var, tesisteki çalışan yani birçok kişi bu işin içerisinde. Ali Yiğit de dahil. Başkanımız, yöneticilerimiz, bu sene Erden Bey çok önemli bir rol aldı. Hep bizimle birlikteydi, bütün vaktini bize ayırdı. Hem transferde hem normal sezon içerisinde... Birçok yanımız var ama burada kendiniz en başında olduğunuz için gurur duyuyorsunuz. Bir yandan da taraftar var tabii ki. Sizi sahiplenen, size destek olan, hep stadı dolduran, dışarıda destek olan, antrenmana gelen... En çok sevindiğim de onlara karşı yüzünüz kara çıkmıyor, onların mutluluğunu görüyorsunuz. Sokaktaki insanların size olan gülümsemesi... Bunların hepsi çok değerli, çok özel şeyler. Onlarla birlikte bunun güzel olduğunu da, onların da çok büyük payı olduğunu biliyorsunuz. Sezon başı biz şampiyon olacağız dedik. Sözümüzü de tuttuk. Bunun bir gururu var. Çok farklı bir şey. Asıl tarif edilemeyen şey o olabilir" dedi.

Okan Buruktan transfer açıklaması Galatasaray taraftarı için Tielemans ateşini yaktı...

Takımın oyun anlamında şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koyacak seviyede gözüktüğü maçı açıklayan deneyimli çalıştırıcı, "Tabii hep ümitliydim. Biz kadromuzu aslında çok geç tamamladık. Icardi'nin ilk ilk 11 oynadığı maç Kayseri maçı, ikinci maçı da Alanya maçı. Aslında Alanya maçını ben, bizim kırılma maçımız olarak gösterebilirim. Sonrasındaki maçlar, yükseliş maçlarımız ama oyun olarak bizim Alanya maçına başlangıcımız, girdiğimiz pozisyonlar, iki gol attık sonra yanlış bir kırmızı kart verildi o zaman. Ali Palabıyık'ın hatasıyla 10 kişi kaldık. Tabii üzüldük, sinirlendik, hakeme tepki gösterdik ama oyun benim içimi çok rahat ettirmişti o maç. Tamam dedim, bu takım bunu gösterebiliyorsa biz bu oyunu oturttuk. Bu oyunu tekrar çıkartırız. Gerçekten de o maçtan sonra 14 maç üst üste galibiyet aldık. Çünkü bazen kafanızda yaşıyorsunuz, düşünüyorsunuz ama sahada çıkmıyor. Üstüne koyarak gittik ondan sonra. Dünya Kupası arasına çok net bir şekilde moralli girdik. Orada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi de vardı bir yandan. Bizim galibiyetlerimiz, üstüne Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi... 2 puana düşürmek farkı psikolojik olarak bizi çok güçlendirdi" dedi.

Okan Buruktan transfer açıklaması Galatasaray taraftarı için Tielemans ateşini yaktı...

Takıma geç katılmak durumunda kalan Icardi'nin doğal bir güce sahip olduğuna değinen Okan Buruk, "Icardi bile aslında sezon başı takımla kamp yapmasına rağmen o transfer sürecinde bir ara vermişti. O da ilk geldiğinde hazır değildi. Yaklaşık bir 2-3 haftaya ihtiyacı vardı. Hazırladık, bir maç sonradan soktuk, bir hafta izin verdik ailevi sebeplerinden dolayı, daha sonra tekrar geldi, tekrar başladı. Yani Icardi'deki avantaj şu; onu son maçta da çok net şekilde gördünüz ki Icardi'nin doğal bir gücü var aslında. Tabii ki antrenman yapması önemli ama onun yanında aklı ve doğal bir gücü var. Bazı insanlarda o vardır. Bazısı fiziksel olarak kendine bakmadığında veya hazırlanmadığında saha içerisinde onu fark edersiniz. Kendini taşıyamıyordur, düşer, başka bir şey olur ama onun hem doğal bir gücü var hem de aklıyla birlikte onu çok net bir şekilde kullanabiliyor. Icardi'deki en büyük avantajımız aklıydı bence. Aslında oyun içinde de çok hareketli bir oyuncu. Hep savunma arkası koşuları hazır. Biz onları çok böyle net savunma arkasına net atan bir takım değiliz ama orada hep gezen, hazır olan..." dedi.