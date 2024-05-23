Ökkaş Gümüşer Orta Okulu, dönem sonu hem öğrencilere moral motivasyon olması hem de okulun yetenekli sporcularına destek olmak amacıyla dopdolu bir kermes düzenledi.

Renkli etkinlik, öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda el emeği göz nuru ürünlerin satışının yapıldığı kermese, öğrencilerin yanı sıra veliler ve okul personeli de yoğun ilgi gösterdi.

Elde edilen gelirin bir kısmı okulun sportif faaliyetlerine ve yetenekli sporcularının ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla kullanılacak.

Kermeste, yöresel lezzetlerden ev yapımı yiyeceklere, el işlerinden kitap ve oyunlara kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuldu. Öğrenciler, kendi hazırladıkları lezzetli atıştırmalıkları ve hediyelik eşyaları büyük bir özveriyle sergileyerek katılımcıları memnun etti.

Etkinlik boyunca çeşitli eğlenceli etkinlikler ve yarışmalar da düzenlendi. Öğrenciler, dans gösterileri, müzik performansları ve yarışmalara katılarak keyifli vakit geçirdiler. Ayrıca, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenler ve öğrenciler, başarılı bir organizasyonun mutluluğunu yaşadılar.

Ökkaş Gümüşer Orta Okulu Müdürü Ahmet Türköz, kermesin hem okul topluluğunu bir araya getirme hem de okulun sporcularına destek olma amacını taşıdığını belirterek, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilere moral motivasyon sağlayan ve okulun sporcularına destek olan bu kermes, Ökkaş Gümüşer Orta Okulu'nun birlik ve dayanışma içindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.