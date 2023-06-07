Özellikle kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, vatandaşların bıçak, şiş, et dövme aparatı, ızgara ve mangal gibi ürünleri vatandaşların hizmetine sunuyor.

Yaraların sarılması adına faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, “vatandaşların kurban bayramı ihtiyaçlarını karşıla noktasında hazırız” dedi.

Konuşmasının devamında çelik, “bıçakları dövme usulü ile imal ederek vatandaşların beğenisine sunuyoruz” dedi.