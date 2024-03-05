Kahramanmaraş Çiğdem Anaokulu, dilimizin zenginliklerini yaşatmayı ve Türk kültürünü tanıtmayı hedefleyen bir proje kapsamında hareketli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Okul bahçesinde düzenlenen kermes, öğretmenlerden öğrencilere, velilerden misafirlere kadar geniş bir katılımcı kitlesiyle büyük ilgi gördü.

Kermes, Türk kültürünün zenginliklerini yansıtan birçok unsur ile renklendi. Ev yapımı lezzetlerin, yöresel yiyeceklerin ve içeceklerin sergilendiği stantlar, katılımcılara damak tadına uygun seçenekler sunarken, Kahramanmaraş'ın eşsiz el işi sanatları da ilgiyle incelendi. Kermes, sadece bir etkinlik değil aynı zamanda bir kültürel buluşma noktası oldu. Katılımcılar, geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı bulurken, bir yandan da lezzetli atıştırmalıklarla karnını doyurdu. Bu etkinlik, Türk kültürünün ve yöresel zenginliklerin yaşatılmasına önemli bir katkı sundu.

Okul Öncesi Öğretmeni Nesrin Akgün Aksu Habere kermesin düzenlenme amacı ile ilgili bilgi verdi.