Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, imza töreninde yaptığı açıklamada artan boşanma oranları, aile içi iletişim sorunları ve sosyal risklerin bu tür projeleri zorunlu hale getirdiğini belirterek, “Çiftlerin önleyici ve destekleyici hizmetlere erişimi her geçen gün daha da önem kazanıyor. Biz de bu ihtiyaç doğrultusunda Aile Akademisi modelini geliştirdik” dedi.

Daha önce evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak adına hafta içi 10 bin TL, hafta sonu 15 bin TL’ye kiralanabilecek Kavlaklı Kır Düğün Salonu’nu gençlerin hizmetine sunan Başkan Toptaş, bu kez ise evliliğin daha sağlam temeller üzerine oturtulması amacıyla Aile Akademisi’ni hayata geçirdi. Proje ile evlilik öncesi eğitimlerden sağlıklı yaşam bilgilendirmelerine, manevi rehberlikten bağımlılıkla mücadele çalışmalarına kadar çok yönlü bir eğitim modeli oluşturuldu.

Kurumlar arası güçlü bir işbirliğiyle yürütülecek Aile Akademisi, gençlerin bilinçli yuvalar kurmasına, evli çiftlerin ise daha sağlıklı ve sürdürülebilir aile yapıları inşa etmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje ile eğitim programını tamamlayan çiftlere nikâh işlemlerinde kolaylık sağlanırken, ücretsiz aile danışmanlığı hizmetleriyle de aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Aile Akademisi’nin işbirliği imza törenine Başkan Hanifi Toptaş’ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, Kahramanmaraş Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz ile İl Sağlık Müdürlüğü’nü temsilen Dr. İsmail Kahraman, Onikişubat İlçe Müftülüğü’nü temsilen Mustafa Şahin katıldı.

Proje kapsamında evlilik öncesi eğitimlerden sağlıklı yaşam bilgilendirmelerine, manevi rehberlikten bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok başlıkta eğitimler verilecek. Amaç, gençlerin daha bilinçli yuvalar kurmasını sağlarken, evli çiftlerin de aile içi iletişimini güçlendirmek.

Aile Akademisi’ni tamamlayan çiftlere nikâh işlemlerinde kolaylık sağlanacak, ayrıca ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunulacak. Bunun yanı sıra projeye katılan çiftlere çeşitli hediyeler verilirken, nikâh ücretinin alınmayacağı da belirtildi.

“Aile Akademisi modelini geliştirmiş bulunuyoruz”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, aile üzerinde risk oluşturabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi noktasında sorumluluk üstendiklerini belirterek, “Onikişubat Belediyesi olarak bizler, özellikle göreve başladığımız ilk günden itibaren sadece fiziki yatırımlarla değil, aynı zamanda sosyal politikalarla da birlikte ilçemizi ve şehrimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Malumunuz 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Aile Yılı’ olarak belirlemişti. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz ve bizler de Onikişubat Belediyesi olarak ailelerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik tabii ki projeler geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Bu minvalde, özellikle yine toplumumuzun en önemli sorunlarından biri olarak son dönemlerdeki boşanma davalarında belirgin bir artışın yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla artan boşanma oranları, aile içi iletişim sorunları ve sosyal riskler nedeniyle çiftlerin önleyici ve destekleyici hizmetlere erişiminin önem kazandığını hep birlikte görüyoruz. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak bu ihtiyaç doğrultusunda ‘Aile Akademisi’ modelini geliştirmiş bulunuyoruz” dedi.

“3 farklı hedef kitlemiz olacak”

Projenin amaçları hakkında ve paydaş kurumların destekleri hakkında bilgiler veren Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Tabii burada projemizin amacı; çiftlerimizin iletişim, empati, kriz yönetimi, sağlık ve aile değerleri alanlarında güçlenmesini sağlayarak aile içi huzuru artırmak, boşanma oranlarını azaltmak ve sağlıklı evlilik kültürünü inşallah yaygınlaştırmak istiyoruz. Burada bir hedef kitlemiz olacak. Nişanlı olan ve yeni evlenecek olan çiftlerimiz, evliliğinde iletişim sorunu yaşayan çiftlerimiz ve boşanma aşamasındaki çiftlerimiz de tabii ki burada hedef kitlemiz olacak ve bu projeden faydalanabilecekler. Bu projemizde ortaklarımız var. Yeşilay’ımız bizimle birlikte olacak; onlar bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimlerini inşallah burada çiftlerimize sağlayacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bizimle birlikte olacak; onlar psikolog desteği, danışmanlık ve kriz yönetimiyle alakalı inşallah burada desteklerini sağlayacaklar. İl Müftülüğümüz yine burada bu projemizin ortaklarından bir tanesi; manevi rehberlik, aile değerleri ve ahlaki eğitimlerle alakalı, yani değerler eğitimini inşallah burada çiftlerimize sağlayacak. Ve İl Sağlık Müdürlüğümüz de inşallah

burada üreme sağlığı, gebelik, hijyen ve fiziksel sağlıkla alakalı aslında burada çiftlerimize eğitimleri sağlayacaklar.”

“Boşanma oranlarını daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz”

Son yıllarda boşanma oranlarındaki artışa da dikkat çeken Başkan Toptaş, “İnşallah özellikle son dönemlerde yaşanan boşanma oranlarını daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımızın özellikle aile içi rollerinin güçlenmesini inşallah sağlayacağız ve evlilik kurumuna yönelik de inşallah farkındalık artışını bu şekliyle sağlamış olacağız. Burada özellikle katılımın artması amacıyla Onikişubat Belediyesi olarak da bazı teşvikleri çiftlerimize sağlayacağız. Malumunuz yeni evlenen çiftlerimizin evlilikle alakalı başvurularında alınan harçlarımız var. Bu harçları inşallah bu akademiye katılan çiftlerimizden almayacağız ve bu akademiye katılan, bu eğitimlerden faydalanan çiftlerimize de inşallah bazı küçük hediyeleri de kendilerine sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Güçlü aile yapısına kadınlarımız üzerinden değer katmayı önemsiyoruz”

Kadın ve aileyi önceleyen diğer projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Toptaş, “Kadınlarımıza yönelik hazırlanan projelerimizi, çocuklarımıza yönelik hazırlanan projelerimizi de tabii ki ailelerimize yönelik hazırlanan projeler olarak görüyoruz. Bu minvalde bu zamana kadar malumunuz bir belediye olarak ilk defa gündüz bakımevinin açılışını gerçekleştirmiştik. Burada çocuklarımız, dolayısıyla anneleri babaları gerçekten buradan çok güzel bir hizmet alıyorlar. Yine yeni evlenen çiftlerimiz, özellikle son dönemlerde evlilik masraflarının çok olması durumunu göz önünde bulundurarak 10 bin lira karşılığında malumunuz bir düğün salonu hazırlamıştık Kavlaklı'da. Burada da yine gerçekten çok yoğun bir talep var. 150 günlük bir süreyi bir ay içerisinde doldurmuş bulunuyoruz. İnşallah hem Önsen bölgemizde hem de Ilıca bölgemizde yine düğün salonuyla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Yine Kadın Emeği Çarşısı'nı inşallah oluşturacağız. Burada da biraz önce de ifade ettiğim üzere kadınlarımıza yönelik yaptığımız projelerimizi de yine ailelerimize yaptığımız bir proje olarak görüyoruz. Burada da kadınlarımızı inşallah ekonomik anlamda onları belirli bir seviyeye taşımak ve zihinsel anlamda da belirli bir seviyeye taşıyarak aslında güçlü aile yapısına da bu şekliyle katkı sunmayı hedefliyoruz. Ben bütün paydaş kurumlarımıza; Yeşilay, İl Müftülüğümüz ve tabii ki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve yine İl Sağlık Müdürlüğümüze katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu projeye destek vererek güzel çalışmalara imza atılacağına inanıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan da yaptığı konuşmada, “Sağ olsun başkanımız bizden hazırlıklı gelmiş, zaten her şeyi kendisi açıkladı. Malumunuz 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edildi. 2025 yılında da Maraş’ımıza özel, kurumum adına yaklaşık 1700 tane etkinlik düzenlendi. Maraş’ımızda Aile Akademisi gibi önemli bir projeye imza atılıyor. Biz de İl Müdürlüğü olarak, bakanlığımız adına mesleğinde uzman arkadaşlarımızla, başkanımızın bahsettiği bütün konularda inşallah bu projeye destek vererek güzel çalışmalara imza atılacağına inanıyoruz” dedi.

“Bağımlılık aile içi iletişimi ciddi manada etkiliyor”

Bağımlılığın aileyi bozan en önemli faktörlerden biri olduğunu kaydeden Kahramanmaraş Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz de, “Ben de projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başkanımız da biraz önce ifade etti; boşanmalardan bahsetti. Gerçekten Türkiye’de çok yüksek şu anda boşanma oranı, yani evlilikle hemen hemen eşdeğer. Bu boşanmaların ana sebeplerinden bir tanesi de aslında aileye giren bağımlılık... İşte bağımlılık dediğimiz zaman sadece insanların aklına madde bağımlılığı geliyor ama günümüzde artık teknoloji bağımlılığı da aile içi iletişimi ciddi manada etkiliyor. Akşam eve gidildiği zaman herkesin elinde bir telefon, maalesef o aile içi sıcaklık, o sohbet ortamı kaybolmuş durumda. Biz de Yeşilay olarak hem madde hem alkol hem de özellikle teknoloji bağımlılığı üzerine, bu akademik süreçte ailelerimize destek vereceğiz. Ben tekrar bu projenin hayırlı olmasını diliyorum, başkanımıza da bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirliği için imzalar atıldı