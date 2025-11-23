Arabica Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u 3-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü. Tribünleri dolduran taraftarlar, bu önemli galibiyetle büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı salonda takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehrin spor alanındaki yükselişine dikkat çekti.

Başkan Toptaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımımızın Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile oynadığı müsabakada bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Salonda gerçekten güzel bir ambiyans vardı. Şehrimize her platformda katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu dönem spor noktasında çok başarılı işler çıkarılıyor. Hem İstiklalspor hem basketbolda Kipaş İstiklalspor hem de voleybolda bizler, Kahramanmaraş’ın Türk sporunda var olduğunu gösteriyoruz.”

Onikişubat Belediyespor, önümüzdeki maçlara daha güçlü hazırlanarak sezon boyunca üst sıraları hedefliyor.