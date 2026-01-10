Taraftarının yoğun desteğini arkasına alan Kahramanmaraş temsilcisi, aldığı bu sonuçla ligdeki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşma boyunca her iki takım da yüksek mücadele gücü ortaya koyarken, maç zaman zaman büyük çekişmeye sahne oldu. Özellikle kritik setlerde oyun disiplinini elden bırakmayan Onikişubat Belediyespor, etkili servisleri, başarılı blokları ve hücumdaki kararlı oyunuyla rakibine üstünlük sağlamayı başardı. Ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü eline aldığı anlarda farkı açarak skoru lehine çevirdi.

Müsabakayı tribünden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da takip etti. Protokol üyeleri, maç boyunca takıma destek verirken karşılaşma sonunda teknik heyet ve sporcuları tebrik ederek galibiyet sevincine ortak oldu.

Alınan bu galibiyetle moral kazanan Onikişubat Belediyespor, önümüzdeki haftalara daha güçlü bir motivasyonla hazırlanmayı hedefliyor. Takım, ligde üst sıralar mücadelesini sürdürürken, taraftarına da sezonun geri kalanı için umut verdi.