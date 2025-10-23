Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin üst katlara sıçramasını önledi.

Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.