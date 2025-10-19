Edinilen bilgilere göre, Batı Çevre Yolu istikametinde ilerleyen Y. G. yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde seyreden yakıt tankerine büyük bir hızla çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet adeta kağıt yığınına dönerken, bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, enkaza dönen araçta sıkışan kamyonet sürücüsü 46 yaşındaki Y. G.nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan Y. G.nin cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.